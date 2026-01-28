Champions League, la classifica: da Inter e Napoli a Juve e Atalanta, verdetti e playoff

8.1 C
(Adnkronos) – Si chiude la fase campionato della Champions League 2025/26. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si è giocata la giornata conclusiva della ‘League Phase’, che ha disegnato la classifica finale, con tutti i verdetti. Dalle squadre qualificate direttamente agli ottavi alle altre che dovranno passare i playoff, ecco com’è andata alle italiane Juventus, Inter, Napoli e Atalanta.  

Ecco tutti i risultati dell’ultima giornata:  

Atletico Bilbao-Sporting 2-3 

Liverpool-Qarabag 6-0 

Barcellona-Copenhagen 4-1 

Napoli-Chelsea 2-3
 

Ajax-Olympiacos 1-2 

Monaco-Juve 0-0
 

Dortmund-Inter 0-2
 

Union Sg-Atalanta 1-0
 

Psg-Newcastle 1-1 

Eintracht-Tottenham 0-2 

Atletico-Bodo 1-2 

Pafos-Slavia Praga 4-1 

Man City-Galatasaray 2-0 

Brugge-Marsiglia 3-0 

Benfica-Real Madrid 3-2 

Psv-Bayern 1-2 

Arsenal-Kayrat 3-2 

Leverkusen-Villarreal 3-0 

Ecco la classifica finale della fase campionato della Champions League, con tutti i verdetti. Agli ottavi le prime 8 classificate, poi playoff fino alla numero 24.  

1) Arsenal 24
 

2) Bayern Monaco 21
 

3) Liverpool 18
 

4) Tottenham 17
 

5) Barcellona 16
 

6) Chelsea 16
 

7) Sporting 16
 

8) Manchester City 16
 

9) Real Madrid 15 

10) Inter 15 

11) Psg 14 

12) Newcastle 14 

13) Juve 13 

14)Atletico Madrid 13 

15) Atalanta 13 

16) Leverkusen 12 

17) Dortmund 11 

18) Olympiacos 11 

19) Brugge 10 

20) Galatasaray 10 

21) Monaco 10 

22) Qarabag 10 

23) Bodo 9 

24) Benfica 9 

25) Marsiglia 9 

26) Pafos 9 

27) Union Sg 9 

28) Psv 8 

29) Atletico 8 

30) Napoli 8 

31) Copenhagen 8 

32) Ajax 6 

33) Eintracht 4 

34) Slavia Praga 3 

35) Villarreal 1 

36) Kairat 1 

 

I playoff verranno definiti tramite sorteggio, con cui le teste di serie verranno abbinate alle non teste di serie.  

Queste le teste di serie: Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen 

Queste le non teste di serie: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica 

Ecco i possibili accoppiamenti: 

Real Madrid/Inter vs Bodo Glimt/Benfica 

Psg/Newcastle vs Monaco/Qarabag 

Juventus/Atletico Madrid vs Club Brugge/Galatasaray 

Atalanta/Bayer Leverkusen vs Bodo Glimt/Benfica 

