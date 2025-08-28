21.4 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Champions League, oggi il sorteggio: orario, dove vedere cerimonia in tv e streaming

REDAZIONE
(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, giovedì 28 agosto, il sorteggio che si svolgerà nel Principato di Monaco definirà la fase campionato della massima competizione calcistica europea per club. Per l’Italia, ci saranno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus e c’è grande curiosità per conoscere il percorso della prima fase. Ecco orario del sorteggio, come funziona e dove vedere la cerimonia in tv e streaming
. Ma come funziona il sorteggio della Champions League? Come visto per la prima volta nella passata stagione, verrà estratta una pallina dall’urna della prima fascia e poi il software automatizzato estrarrà otto avversarie per ciascuna squadra. Questi gli unici principi da considerare: 1) Ci saranno due squadre da ciascuna fascia, con una partita in casa e una in trasferta contro le squadre di ciascuna fascia. 2) Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. 3) Per ogni squadra, non possono esserci più di due avversarie appartenenti alla stessa federazione. Ecco le squadre che comporranno le quattro fasce in vista del sorteggio: 
Prima fascia Psg, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Borussia Dortmund. 
Seconda fascia Atalanta, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Villarreal, Eintracht Francoforte e Benfica. 
Terza fascia Napoli, Psv, Ajax, Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia, Tottenham, Bodo Glimt. 
Quarta fascia Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Kairat Almaty, Pafos, Copenaghen, Monaco, Qarabag. Dove vedere il sorteggio della Champions League di oggi? La diretta tv della cerimonia di sorteggio della prima fase della Champions League 2025-2026 inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky Sport (canale 200). L’evento sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now, Amazon Prime Video e uefa.tv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

