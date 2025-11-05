14.8 C
Champions League, oggi Inter-Kairat Almaty – Diretta

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano i kazaki del Kairat Almaty – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno a 9 punti, vanno a caccia di un successo pesantissimo in ottica qualificazione, mentre gli avversari arrivano a San Siro con il sogno di muovere una classifica che fin qui li vede a quota 1 dopo il pari casalingo contro il Pafos dell’ultima giornata. 

 

Nella prossima giornata di Champions League l’Inter volerà a Madrid per sfidare l’Atletico del Cholo Simeone. 

 

