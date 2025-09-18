16.8 C
Champions League, oggi Manchester City-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Champions League e oggi, giovedì 18 settembre, è il giorno del Napoli. La squadra di Antonio Conte affronta il Manchester City all’Etihad Stadium, in un big match che riporterà subito a casa Kevin De Bruyne. Gli azzurri, primi in Serie A, sono chiamati subito a dare risposte importanti alla prova europea. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Manchester City-Napoli, in campo stasera alle 21: 
Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola. 
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte. La partita di Champions tra Manchester City e Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sfida visibile in streaming su Sky Go e NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

