11.3 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions League, oggi Napoli-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i campioni d’Italia in carica affrontano il Chelsea al Maradona nell’ultima giornata della fase campionato. La squadra di Conte, al momento 25esima a 8 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione playoff. I Blues, ottavi con 13 punti, hanno bisogno invece di punti che potrebbero risultare decisivi peril passaggio diretto agli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Chelsea, in campo stasera alle 21:  

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

Chelsea (4-2-3-1) Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior 

Napoli-Chelsea, big match dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
12.6 °
9.8 °
92 %
5.1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
11 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1398)ultimora (1242)sport (57)Eurofocus (55)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati