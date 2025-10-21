14.9 C
Champions League, oggi Union Sg-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo. Oggi, martedì 21 ottobre, i nerazzurri affrontano l’Union Saint-Gilloise in trasferta nella terza giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Chivu è a punteggio pieno, dopo i successi contro Ajax e Slavia Praga. I belgi hanno invece collezionato fin qui tre punti, grazie al successo all’esordio contro il Psv Eindhoven. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Union Sg-Inter in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Union Sg-Inter, in campo stasera alle 21: 

Union Sg (3-4-2-1) Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez. All. Hubert 

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu 

 

Union Sg-Inter sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). Per gli abbonati Sky è disponibile lo streaming su Sky Go. L’altra opzione è il del ‘Pass Sport’ di NOW. 

