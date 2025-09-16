Champions League, partite delle italiane e programma della prima giornata

19.8 C
(Adnkronos) –
Parte la Champions League 2025/26. Napoli, Inter, Atalanta e Juventus scendono in campo nella prima giornata della massima competizione europea, che ricomincia dopo la vittoria dello scorso anno del Paris Saint-Germain, che ha battuto in finale proprio i nerazzurri, allora allenati da Simone Inzaghi, con un netto 5-0. Gol ed emozioni annunciate in questa prima giornata, che vedrà big match e non solo. Ecco il programma completo con tutte le partite divise nei tre giorni di Champions previsti, da martedì 16 a giovedì 18 settembre.  Il programma completo con tutte le partite della prima giornata di Champions League, compresi gli impegni di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta. 
Martedì 16 settembre
 Ore 18.45 Athletic Bilbao-Arsenal (SkySport) Ore 18.45 Psv Eindhoven-Royale Union Saint-Gilloise (SkySport) Ore 21 Benfica-Qarabag (SkySport) Ore 21 Juventus-Borussia Dortmund (SkySport) Ore 21 Real Madrid-Olimpique Marsiglia (SkySport) Ore 21 Tottenham-Villareal (SkySport) 
Mercoledì 17 settembre
 Ore 18.45 Olympiacos-Pafos (SkySport) Ore 18.45 Slavia Praga-Bodo/Glimt (SkySport) Ore 21 Ajax-Inter (Prime Video) Ore 21 Bayern Monaco-Chelsea (SkySport) Ore 21 Liverpool-Atletico Madrid (SkySport, in chiaro TV8) Ore 21.00 Paris Saint-Germain-Atalanta (SkySport) 
Giovedì 18 settembre
 Ore 18.45 Bruges-Monaco (SkySport) Ore 18.45 Copenhagen-Bayer Leverkusen (SkySport) Ore 21 Eintracht Francoforte-Galatasaray (SkySport) Ore 21 Manchester City-Napoli (SkySport) Ore 21 Newcastle-Barcellona (SkySport) Ore 21 Sporting Lisbona-Kairat Almaty (SkySport)  Tutte le partite della Champions League 2025/26 saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Nella prima giornata Ajax-Inter sarà visibile in esclusiva su Prime Video, visibile tramite smart tv, mentre Liverpool-Atletico Madrid si potrà seguire anche in chiaro su TV8, oltre che sui canali SkySport. La Champions sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma di Prime Video per le partite previste.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

