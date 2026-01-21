5 C
Champions, oggi Atalanta-Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i nerazzurri affrontano l’Athletic Bilbao alla new Balance Arena di Bergamo nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Palladino ha collezionato fin qui 13 punti e va a caccia di punti decisivi per la qualificazione diretta agli ottavi. I baschi, fermi a quota 5, inseguono invece un posto nei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Athletic Bilbao, in campo stasera alle 21: 

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All: Palladino. 

Athletic Bilbao (4-2-3-1) Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. Williams. All: Valverde. 

La partita di Champions League tra Atalanta e Athletic Bilbao sarà visibile in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K. Match visibile anche in streaming su NOW e Sky Go. 

 

