Champions, oggi Atalanta-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i nerazzurri ospitano il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di coppa. A Bergamo, la squadra di Palladino è chiamata alla grande rimonta, dopo il ko per 2-0 della settimana scorsa. Chi passerà il turno troverà Arsenal o Bayern Monaco agli ottavi (sorteggio venerdì 28 febbraio). Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Borussia Dortmund, in campo oggi alle 18:45:  

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 

Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac 

La partita di Champions League tra Atalanta e Borussia Dormund sarà visibile su Sky Sport. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

