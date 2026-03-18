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Champions, oggi Barcellona-Newcastle: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in campo il Barcellona in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i blaugrana ospitano il Newcastle al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La sfida d’andata della scorsa settimana è terminata 1-1: al gol di Gordon per gli inglesi, a quattro minuti dal novantesimo, ha risposto Yamal in pieno recupero su rigore. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Barcellona-Newcastle, in campo alle 18:45:  

Barcellona (4-2-3-1) Joan Garcia; Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski. All. Flick. 

Newcastle (4-3-3) Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes. All. Howe. 

La partita di Champions League tra Barcellona e Newcastle sarà visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (203) e Sky Sport (254). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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