Champions, Psg-Arsenal 2-1 e francesi in finale contro Inter

(Adnkronos) – Il Paris Saint-Germain batte l’Arsenal per 2-1 nel ritorno della semifinale di Champions League e vola in finale. Il 31 maggio a Monaco di Baviera affronterà l’Inter. La formazione francese, già vittoriosa per 1-0 in trasferta all’andata, si impone anche al ritorno sul proprio campo. I transalpini sbloccano il risultato al 27′ con Fabian Ruiz, che controlla e insacca dopo la punizione di Kvaratskhelia respinta da Raya. Il raddoppio arriva al 72′ con Hakimi: l’esterno marocchino conclude con un preciso destro dal cuore dell’area di rigore. L’Arsenal accorcia le distanze al 76′ con Saka, che batte Donnarumma dopo il duello vinto con Hakimi. I padroni di casa amministrano l’ultima porzione di gara, i gunners si arrendono: Psg in finale contro l’Inter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)