Chanel si è diplomata, la reazione di Francesco Totti: “Ora nevica”

Chanel Totti si è diplomata. “Finalmente”, ha scritto la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti a corredo dello scatto in cui appare sorridente, mentre stringe la pergamena tra le mani. A celebrare questo traguardo importante, anche mamma Ilary che sui social ha documentato la cerimonia. Chanel Totti si è diplomata alla St. Stephen’s School, una scuola privata con curriculum americano. L’istituto, che ha la sede ai piedi dell’Aventino, è internazionale ed è stato il primo in Italia a offrire il Diploma di Baccelleriato Internazionale. Le lezioni sono eseguite in inglese. Ad accompagnare la 18enne alla cerimonia è stata mamma Ilary, insieme a loro anche il figlio primogenito Christian Totti e il compagno Bastian Muller. La conduttrice televisiva ha condiviso sul suo profilo Instagram il momento in cui Chanel ha sfilato insieme ai suoi compagni di classe, dopo aver ricevuto l’attestato. Assente il papà Francesco Totti che ha commentato il post condiviso dalla neo diplomata: “Ora nevica”, ha scritto l’ex calciatore, ironicamente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)