Charlie Kirk, in un nuovo video il sospetto killer in fuga sul tetto di una scuola

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un nuovo video diffuso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza dello Utah mostra il sospetto dell’omicidio di Charlie Kirk mentre corre sul tetto di un edificio scolastico e si dirige successivamente verso un’area boschiva, dove le autorità hanno poi ritrovato l’arma del delitto.  Nel filmato, il sospetto appare prima nell’angolo in alto a sinistra del tetto, quindi si sposta dietro una parte sopraelevata dell’edificio e raggiunge l’angolo opposto, per poi calarsi da alcuni metri sul prato, lasciando impronte di mani, possibili tracce di dna, e di scarpa. Gli investigatori ritengono che indossasse scarpe da ginnastica, ha precisato il commissario del Dps, Beau Mason, in una conferenza stampa. Dopo essere sceso, il sospetto attraversa un prato vicino a un parcheggio e si rifugia nella zona boschiva dove è stata rinvenuta l’arma.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

