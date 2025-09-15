24.1 C
Charlie Kirk, la confessione del killer in chat: “Amici, ho brutte notizie per voi”

(Adnkronos) – Il ventiduenne sospettato dell’omicidio di Charlie Kirk avrebbe confessato l’assassinio agli amici su una chat online poco prima di consegnarsi alle forze dell’ordine. A rivelarlo sono due persone a conoscenza della chat e alcuni screenshot ottenuti dal Washington Post. “Ehi ragazzi, ho brutte notizie per tutti voi”, diceva un messaggio da un account appartenente al sospettato, Tyler Robinson, sulla piattaforma online Discord. “Ero io ieri alla UVU. Mi dispiace per tutto questo”. Il messaggio è stato inviato giovedì sera, circa due ore prima che le autorità annunciassero l’arresto di Robinson. Un membro della chat di gruppo ha condiviso un’immagine della conversazione con il Post e ha confermato che proveniva dall’account di Robinson. La persona ha parlato a condizione di anonimato per proteggere la propria privacy e per timore di aggressioni. Discord ha fornito una copia del messaggio con la confessione alle autorità. Il messaggio è stato inviato dall’account di Robinson a un piccolo gruppo privato di amici online, ha affermato la persona. Discord sta collaborando a stretto contatto con l’FBI e le autorità locali, fornendo informazioni sulle attività online di Robinson sulla piattaforma. In precedenza, Discord aveva affermato che un’indagine interna “non aveva trovato prove che il sospettato avesse pianificato questo incidente o promosso la violenza usando Discord”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

