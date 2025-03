ChatGpt down oggi, problemi per Open AI: cosa succede

(Adnkronos) – ChatGpt è down, l’app di Open AI è alle prese con problemi oggi 31 marzo 2025. I disservizi dell’applicazione vengono segnalati dagli utenti di tutto il mondo: il down, insomma, non è solo una questione legata agli accessi dall’Italia. Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, inserisce ChatGpt tra gli argomenti più caldi per la valanga di alert provenienti da tutto il mondo: dal Brasile agli Stati Uniti, dall’Australia al Giappone. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)