Che Dio ci aiuti, stasera 15 maggio: le anticipazioni dell’ultima puntata

(Adnkronos) – Il finale di stagione di ‘Che Dio ci aiuti’ andrà in onda questa sera, giovedì 15 maggio, su Rai 1 e Rai Play. La puntata doveva andare in onda lo scorso giovedì, 8 maggio, ma è slittata a causa dell’elezione di Papa Leone XIV. Ecco le anticipazioni. Secondo le anticipazioni, il medico che ha in cura Cristina comunica erroneamente ad Azzurra che le sue condizioni sono preoccupanti. Azzurra chiede così a Cristina di stare a riposo e di farsi aiutare da Pietro. Questo momento porta Cristina a riflettere sulla possibilità di restare alla ‘Casa del Sorriso’. Nel frattempo, Suor Angela si dedica a un’indagine molto delicata che riguarda una rete di sfruttamento che coinvolge minorenni. Lorenzo e Azzurra la aiutano. Ma questa ricerca mette in dubbio Azzurra: sta davvero facendo la differenza? Intanto, Corrado rivela a Melody una novità importante che potrà compromettere la loro relazione e il loro futuro… —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)