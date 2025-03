Che tempo che fa, da Giuseppe Conte a Spalletti: gli ospiti di oggi 9 marzo

(Adnkronos) – ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio torna questa sera, domenica 9 marzo, a partire dalle 19,30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti della puntata: il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il ct della Nazionale italiana di Calcio Luciano Spalletti. Spalletti è tra i pochi allenatori italiani ad aver superato le 1.000 panchine nella sua carriera, nel corso della quale nel 2023 ha realizzato un’impresa storica, portando il Napoli a vincere il terzo scudetto della sua storia, 33 anni dopo l’epopea di Diego Armando Maradona, oltre ad aver vinto anche due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due campionati russi, una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia ed è stato premiato con due Panchine d’oro, tre Oscar del calcio e come “miglior allenatore della Serie A” 2022/23. Ospite anche Achille Lauro, dopo il grande successo al 75esimo Festival di Sanremo con ‘Incoscienti giovani’, brano attualmente n.1 nell’airplay radiofonico e nella top 5 Fimi; il cantautore è attualmente impegnato con il nuovo tour nei palazzetti, mentre il 29 giugno e il primo luglio sarà per la prima volta in concerto al Circo Massimo di Roma. Ci sarà anche Sabrina Ferilli, nelle sale dal 13 marzo con ‘La città proibita’, per la regia di Gabriele Mainetti. E ancora: Romano Prodi; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la giornalista Cecilia Sala; gli editorialisti di La Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Pupi Avati, regista del nuovo film ‘L’orto americano’. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – Il Tavolo’ con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Gaia, live con la hit sanremese ‘Chiamo io chiami tu’; Frank Matano; Giobbe Covatta, in tournée con due spettacoli teatrali, ‘Scoop (Donna sapiens)’ e ‘6° (Sei gradi)’; Rosanna Fratello; Cristiano Malgioglio; Malandrino e Veronica, in teatro con ‘Risate in bianco e nero’; Giucas Casella. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)