‘Che tempo che fa’, da Malagò a Mannoia: gli ospiti di oggi 15 febbraio

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, oggi domenica 15 febbraio, a partire dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+.  

 

Ospiti della puntata di oggi il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò; Vanessa Incontrada, protagonista a teatro della commedia romantica ‘Ti sposo ma non troppo’ diretta e interpretata da Gabriele Pignotta; Fiorella Mannoia, presto in tour con il nuovo progetto live ‘Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve’, in occasione dei trent’anni dell’album cult di Fabrizio De André ‘Anime Salve’, realizzato in collaborazione con Ivano Fossati nel 1996 e Serena Rossi, nei teatri di tutta Italia con ‘SereNata a Napoli’, il primo spettacolo musicale di cui è autrice e interprete, dedicato alla sua città e alle canzoni della sua tradizione.  

E ancora: Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs e autore del libro ‘Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana’; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il giornalista e scrittore Michele Serra; la soprano Cecilia Sala; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo. Torna anche Ubaldo Pantani alias Leonardo Maria Del Vecchio. 

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’ con Carolina Kostner; Simona Ventura; Serena Rossi; Nino Frassica; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Iva Zanicchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni; Giucas Casella; Raul Cremona. 

