Che tempo che fa, gli ospiti e le anticipazioni di stasera domenica 23 marzo

(Adnkronos) – 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio torna oggi, domenica 23 marzo, a partire dalle 19.30 in diretta sul Nove con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti della puntata: il ministro dell'Università e della Ricerca Bernini insieme a Roberto Burioni, nello spazio dedicato alla scienza e alla medicina. Ospite da Fabio Fazio, Lorella Cuccarini, che nel 2025 festeggia 40 anni di straordinaria carriera e insegnante di 'Amici di Maria De Filippi'. Luca Zingaretti, all'esordio alla regia con 'La casa degli sguardi', dove è anche tra i protagonisti, film nelle sale dal 10 aprile e liberamente ispirato al romanzo omonimo del poeta Daniele Mencarelli e il secondo classificato a Sanremo 2025, Lucio Corsi, per presentare il suo attesissimo quarto album, 'Volevo essere un duro', contenente l'omonimo brano presentato al Festival, già disco d'oro, con il quale ha vinto il Premio della Critica 'Mia Martini'. E ancora: il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli, che da 27 anni opera in Medio Oriente come membro dell'Istituto del Verbo Incarnato e la cui parrocchia dall'inizio della rappresaglia israeliana è diventata un rifugio per circa cinquecento persone di fede cristiana. Il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini. L'inviato di Avvenire Nello Scavo. La giornalista Cecilia Sala. L'editorialista di Repubblica Massimo Giannini. Ernesto Maria Ruffini, nelle librerie dal 25 marzo con 'Più uno. La politica dell'uguaglianza'. A chiudere la serata l'appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: torna anche al Tavolo Lorella Cuccarini. Rose Villain, tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo con la hit 'Fuorilegge', n.1 degli album con 'Radio Vega' e tra i giudici della seconda stagione di 'Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia'; Max Biaggi, uno dei più grandi motociclisti della storia, vincitore di 6 Mondiali (4 nella classe 250 del Motomondiale e 2 nella Superbike), disputando complessivamente in carriera 374 gare, vincendone 63 e salendo sul podio 182 volte. Herbert Ballerina. Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di 'Only Fun – Comico Show' sul Nove. Gigi Marzullo e Giucas Casella.