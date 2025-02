Che tempo che fa, oggi 9 febbraio: grande attesa per Carlo Conti e Bill Gates

(Adnkronos) – Il nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa’, programma di Fabio Fazio, andrà in onda oggi, domenica 9 febbraio, dalle ore 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti della puntata: l’imprenditore statunitense Bill Gates e il conduttore del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti. Oggi, domenica 9 febbraio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, in esclusiva per la tv italiana sarà ospite a ‘Che tempo che fa’ Bill Gates, in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Source code – I miei inizi”, uscita in contemporanea mondiale il 4 febbraio. Nel libro – primo volume di tre memorie personali pianificate da Gates – si raccontano gli inizi di uno degli imprenditori e filantropi più influenti e innovativi dell’epoca moderna, e la storia umana e personale di come è diventato chi è oggi: la sua infanzia, i primi interessi, le prime passioni, la famiglia, le prime amicizie, la lotta per integrarsi e la scoperta di un mondo di computer e codici, all’alba di una nuova era. Tra gli ospiti, anche il direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo Carlo Conti, a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale, al via da martedì 11 febbraio. L’europarlamentare e attivista Ilaria Salis, dall’11 febbraio nelle librerie con l’autobiografia “Vipera”, scritta insieme al suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, in cui ripercorre la sua drammatica vicenda personale, iniziata proprio l’11 febbraio di due anni fa con un arresto a Budapest durante una manifestazione antifascista per il Giorno dell’Onore e proseguita con una lunga e drammatica detenzione di 15 mesi nelle carceri ungheresi. E ancora: Al Bano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, nelle librerie con il saggio “Craxi. L’ultimo vero politico”; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: i fratelli Flora e Miro Tabanelli, i primi italiani di sempre a vincere la Medaglia d’Oro ai prestigiosi X-Games degli sport invernali nel big air, specialità dello sci freestyle in cui Flora ha appena conquistato anche la Coppa del Mondo; Franco Oppini; Peppe Vessicchio; Giucas Casella; Francesca Manzini. Torna al tavolo anche Al Bano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)