Check up medico per Trump, il presidente: “Sono in ottima forma”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sottoporrà oggi a un check up medico di controllo, il secondo del 2025. ”Sono in ottima forma”, ha dichiarato il presidente più anziano eletto nella storia degli Stati Uniti, che prima di sottoporsi alla visita medica parlerà alle truppe dell’ospedale militare Walter Reed, alla periferia di Washington. ”Farò una specie di visita medica semestrale”, ha annunciato Trump ai giornalisti allo Studio Ovale. “Sono in ottima forma, ma vi farò sapere. Finora non ho avuto difficoltà. Fisicamente mi sento molto bene. Mentalmente mi sento molto bene”, ha aggiunto. 

Trump ha poi paragonato la sua salute a quella degli ex presidenti, in particolare del suo predecessore Joe Biden. “Ho fatto anche un esame cognitivo, che è sempre molto rischioso, perché se non avessi ottenuto un buon risultato sareste stati i primi a sbandierarlo, e ho ottenuto un punteggio perfetto”, ha detto rivolto ai giornalisti. “L’ha fatto Obama? No. L’ha fatto Bush? No. L’ha fatto Biden? Io sì, sicuramente. Biden non avrebbe risposto correttamente alle prime tre domande”, ha aggiunto. 

A luglio la Casa Bianca ha annunciato che a Trump, 79 anni, era stata diagnosticata una patologia venosa, ma benigna, l’insufficienza venosa cronica, in seguito alle speculazioni sui frequenti lividi alle mani e sul gonfiore alle gambe. Il problema alla mano,si leggeva in una nota, è legato all’aspirina che assume come parte di un programma di salute cardiovascolare “standard”. Trump viene spesso visto agli eventi pubblici con un trucco pesante sul dorso della mano destra, che usa per nascondere i lividi. 

All’inizio della settimana sempre la Casa Bianca aveva annunciato che il controllo medico di oggi era “annuale”, nonostante Trump ne avesse già effettuato uno ad aprile. Durante l’ultimo controllo, la Casa Bianca ha dichiarato che Trump era in buona salute, affermando che aveva “una struttura e una funzione cardiaca normali, nessun segno di insufficienza cardiaca, insufficienza renale o malattia sistemica”. 

