Chelsea, il ‘curioso’ caso di Sterling: è il fuori rosa… più caro del mondo

(Adnkronos) – Il Chelsea in estate ha lavorato molto sul calciomercato in uscita. I Blues hanno venduto o girato in prestito diversi calciatori nella sessione estiva, ma non sono riusciti nella missione più complicata. Quella di piazzare in un’altra squadra Raheem Sterling, uno dei calciatori più cari del roster. L’attaccante inglese oggi si allena da solo a Londra, messo fuori rosa dal tecnico italiano Enzo Maresca. Il paradosso? Sterling guadagna 19 milioni di euro all’anno e il suo contratto scadrà tra due stagioni, nel 2027. Una cifra folle, che fa di lui il calciatore fuori rosa più pagato al mondo.  Insomma, Sterling a oggi è un ‘disoccupato’ di lusso. La sua ultima partita ufficiale giocata risale al 25 maggio 2005, in Premier League contro il Southampton. Ma quel giorno Sterling indossava la maglia dell’Arsenal, squadra in cui ha passato in prestito l’ultima stagione. Un caso curioso. E per certi versi da non credere.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

