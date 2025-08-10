25.8 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chelsea-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. La squadra rossonera affronta oggi, domenica 10 agosto, il Chelsea a Stamford Bridge in un’amichevole di lusso, l’ultima prima dell’esordio stagionale, fissato per il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, sfida che precederà la prima giornata di campionato, in programma il weekend del 24 agosto.  Dopo la tournée asiatica e in Oceania, il ‘nuovo’ Milan di Allegri si è spostato quindi in Inghilterra, dove ieri ha affrontato il Leeds prima di volare a Londra per sfidare i Blues, vincitori dell’ultima Conference League e del Mondiale per Club.  La sfida tra Chelsea e Milan è in programma oggi, domenica 10 agosto, alle ore 16 allo stadio Stamford Bridge di Londra. Ecco le probabili formazioni: 
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca 
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Bartesaghi; Okafor, Leao. All. Allegri  Chelsea-Milan sarà trasmessa indiretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in chiaro, ma in differita, sul NOVE a partire dalle 21.30, mentre in streaming si potrà seguire sulla piattaforma di Dazn e sul sito web del NOVE.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.8 ° C
29 °
24.9 °
67 %
0.9kmh
3 %
Dom
35 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
39 °
Gio
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (10)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati