19 C
Firenze
lunedì 16 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chelsea, multa milionaria e mercato bloccato: cos’è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Premier League ha inflitto al Chelsea una multa di 10,75 milioni di sterline (circa 12,5 milioni di euro) e un anno di stop al calciomercato, sanzione però sospesa con la condizionale per i prossimi due anni. Il provvedimento riguarda una serie di pagamenti non dichiarati effettuati tra il 2011 e il 2018 a favore di agenti e altri intermediari nell’ambito di alcune operazioni di trasferimento di calciatori. In quel periodo il club londinese era ancora di proprietà dell’imprenditore russo Roman Abramovich. 

Le violazioni sono emerse nel 2022 durante la due diligence realizzata in occasione della cessione del club alla nuova proprietà statunitense. Dopo aver individuato le irregolarità nei conti, gli stessi dirigenti del Chelsea hanno scelto di segnalarle spontaneamente alle autorità del calcio inglese. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19 ° C
19.8 °
18.2 °
38 %
4.9kmh
0 %
Lun
17 °
Mar
17 °
Mer
13 °
Gio
11 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1348)ultimora (1197)sport (63)Eurofocus (57)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati