Chi è Angela Nasti, l’ex tronista paparazzata con Stefano De Martino: gli indizi sul presunto flirt

Angela Nasti e Stefano De Martino si frequentano? La notizia è iniziata a circolare nelle ultime ore sui social dopo che i due sono stati avvistati insieme e, secondo le indiscrezioni, questa non sarebbe nemmeno la prima volta. Il gossip, infatti, è esploso qualche mese fa quando il conduttore di Affari Tuoi e l'ex tronista sono stati beccati insieme in uno studio dentistico partenopeo. La recente foto condivisa da un utente su TikTok, che confermerebbe il presunto flirt, ha fatto già il giro dei social e ritrae Stefano De Martino con Angela Nasti mentre sono in viaggio in un automobile: lui alla guida, mentre lei è seduta al suo fianco e accenna a un sorriso. Inoltre, gli utenti hanno notato che i due hanno cominciato a seguirsi su Instagram. È nato un flirt? Nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia, ma questo sarebbe il terzo 'avvistamento'. A marzo erano stati pizzicati insieme nello studio dentistico, poi i due sarebbero stati avvistati insieme a Sorrento in compagnia di altri amici e ora nel viaggio in macchina. Angela Nasti ha 26 anni e vive a Napoli. È la sorella minore di Chiara Nasti, l'influencer sposata con Mattia Zaccagni. Nel 2019 ha partecipato come tronista al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne e ha scelto di uscire con il corteggiatore Alessio Campoli. Ma la storia tra i due è finita soltanto una settimana dopo la fine del trono della ragazza. Da quel momento, Angela Nasti è stata più volta associata ad altri nomi. Tra cui, Federico Bonazzoli, calciatore della Sampdoria, una storia durata pochi mesi. E successivamente, alla fine del 2019 l'influencer si è legata sentimentalmente a Kevin Bonifazi, difensore del Bologna. Storia conclusa, tra altri e bassi, agli inizi del 2021. Parallelamente alla carriera da influencer, Angela Nasti ha dedicato attenzione al mondo della moda, sua grande passione da sempre. Insieme alla sorella Chiara, hanno fondato un brand di abbigliamento e scarpe, chiamato 'Plumeetheree', di cui le sorelle Nasti sono testimonial. Successivamente Angela Nasti ha lanciato 'Change of Angels', una collezione di pigiami.