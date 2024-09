Chi è Anna, la rapper voluta da Amadeus al Suzuki Music Party

(Adnkronos) – Tra i cantati scelti da Amadeus per esibirsi al Suzuki Music Party c’è Anna, rapper di 21 anni, diventata nel 2020 l’artista più giovane di sempre ad aver raggiunto la prima posizione della classifica dei singoli italiana stilata dalla FIMI. Nel 2023 è risultata l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify.

Classe 2003, è nata a La Spezia ed è cresciuta tra i vinili del padre DJ. Sin da piccola ha coltivato una passione per la cultura urban american e l’amore per il rap. Il suo stile di scrittura è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo (“fanculo chi dice che mi faccio scrivere i testi”).

'Bando' è il suo singolo di debutto, con il quale ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle 'Squeeze #1', poi con 'Drippin in Milano', certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok, dove ha quasi 3 milioni di follower. Il suo primo EP, 'Lista 47' è stato certificato Oro ed è stato anticipato dai singoli '3 di cuori' (certificato Platino) con il featuring di Lazza e 'Gasolina' (2x Platino). Nel 2023 la collaborazione sul disco di Guè 'Madreperla' dal titolo 'Cookies n' Cream' con il feat. di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per tre settimane (di cui due consecutive) e certificato 3x Platino; poi il singolo solista 'Energy'. Nello stesso anno, Anna è stata scelta come unica artista italiana a essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di 'FAST X, ultimo film della saga di 'Fast and Furious' con Vin Diesel, con una speciale versione di 'Bando' appositamente realizzata. Tra le altre collaborazioni sono degne di nota quelle nelle hit "'Vetri Neri' (5x Platino) di AVA e Capo Plaza, 'Anelli e Collane' (Platino) di Artie 5ive e 'Everyday' (3xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier. Il 2024 si è aperto con il singolo 'I Got It' e con la notizia che sarà rappresentata negli Stati Uniti dalla popolare etichetta americana Republic Records, 'casa' di star mondiali come Nicki Minaj, Taylor Swift, Drake, Ariana Grande e The Weeknd.