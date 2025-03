Chi è Zaynab Dosso, la regina europea della velocità

(Adnkronos) – Lo sprint europeo ha una nuova regina. Zaynab Dosso conquista l’oro nei 60 metri agli Europei indoor di atletica leggera ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, e si prende il trono del vecchio continente. Grazie a una gara eccezionale chiusa in 7″01, che vale il nuovo primato italiano e la proietta nella storia: in un grande evento internazionale, non c’era mai stato un oro italiano nella velocità. Nata il 12 settembre 1999 a Man, in Costa d’Avorio, Zaynab si è trasferita in Italia nel 2009. Un viaggio intrapreso per ricongiungersi ai genitori, che qualche anno prima si erano spostati a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, per motivi di lavoro. “Za”, come la chiamano gli amici, ha scoperto l’atletica a scuola, durante le lezioni di educazione fisica. E da lì non ha più mollato la velocità, facendone una stella polare. Atleta delle Fiamme Azzure, oggi vive e si allena a Roma con i consigli del suo allenatore Giorgio Frinolli.

L’azzurra sta vivendo un periodo di crescita evidente, culminato con lo storico titolo europeo nei 60 indoor: “Quando entro in pista, quest’anno – ha spiegato ai microfoni Rai – il mio obiettivo è arrivare prima in tutte le gare. Sono felice di crescere e maturare giorno dopo giorno. Era il mio sogno, lo volevo e l’ho conquistato”. Pochi mesi fa, Zaynab era stata però protagonista in altre grandi manifestazioni, trasformando il suo 2024 in un anno di svolta. Chiuso con il bronzo nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di Glasgow e con il bronzo nei 100 metri agli Europei di Roma (abbassando oltretutto il primato italiano sulla distanza a 11”01, grazie al tempo registrato in semifinale). Come raccontato a più riprese, Zaynab è una grande appassionata di basket, musica e fotografia. È molto legata alle sue origini e alla Costa d’Avorio. Non a caso tra i suoi idoli c’è Didier Drogba: un simbolo del Paese, due volte vicecampione d’Africa con la nazionale. Tra i punti di riferimento dell’azzurra ci sono anche Serena Williams e i campioni olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, compagni in nazionale. (di Michele Antonelli) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)