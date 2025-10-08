14.7 C
Chi l’ha visto, stasera 8 ottobre: il caso Resinovich

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 8 ottobre, torna ‘Chi l’ha visto’ alle 21.20 su Rai 3. Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni viene sequestrata la GoPro del marito, unico indagato. Ma la scheda è stata formattata e risulta vuota. Le precedenti analisi delle schede non erano sufficienti? Che cosa cercano gli inquirenti?  

Poi, una mamma che chiede aiuto: “Sto cercando mio figlio da sola, in posti anche pericolosi, nessuno mi aiuta”. ‘Chi l’ha visto?’ ha raccolto il suo accorato appello. Con lei altre mamme che non si arrendono mai: una mamma chiede addirittura che il Dna del figlio venga inserito in una banca dati in modo da non impazzire ogni volta che ritrovano un cadavere. 

E ancora, la scomparsa di Andrea, 83 anni: dopo pranzo vuole tornare alla macchina per riposare ma si perde. Chiama la moglie e le dice: “Vedo una strada bianca”. Infine, la scomparsa di Nicola: dopo una strana vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social, scompare nel nulla. Ma ora qualcuno pensa di averlo visto il giorno dopo.  

