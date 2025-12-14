7.2 C
domenica 14 Dicembre 2025
Chi vuol essere milionario, stasera 14 dicembre: le anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con ‘Chi vuol essere milionario – Il Torneo’. Alla guida del game show Gerry Scotti, che con i suoi mitici ‘L’accendiamo?’ o ‘E’ la tua risposta definitiva?’ cercherà un nuovo campione tra i 10 concorrenti in gara. 

Dei 10 solo 3 giocatori però accederanno alla seconda fase e potranno tentare la scalata al milione di euro. Ognuno di loro avrà a disposizione i tre classici aiuti: il 50:50, che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amico/parente e lo Switch, che permette di cambiare totalmente una domanda. Cultura generale, strategia e un briciolo di fortuna saranno fondamentali per poter vincere e aggiudicarsi il montepremi. 

