(Adnkronos) – Chiara Ferragni agli Internazionali 2025. L’imprenditrice, in trasferta a Roma, ha assistito oggi, venerdì 16 maggio, alla semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, andata in scena sul Centrale del Foro Italico. Dopo la partita Ferragni si è concessa qualche momento di svago nell’esclusiva lounge della tribuna d’onore, per poi regalare selfie e sorrisi ai tanti fan presenti al Foro Italico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)