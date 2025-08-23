25.7 C
Firenze
sabato 23 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chiara Ferragni esce allo scoperto, la prima foto social con Tronchetti Provera

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Barca, mare, tramonto e due sorrisi che scaldano il cuore. È così che Chiara Ferragni esce allo scoperto e ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera pubblicando sui social la prima foto di coppia.  Si tratta del primo scatto insieme reso pubblico dall’imprenditrice digitale dopo aver archiviato il matrimonio con Fedez. La Ferragni, che fino a ora aveva mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata, è stata spesso paparazzata insieme all’imprenditore di casa Pirelli. Tuttavia lo scorso 20 maggio la relazione sembrava aver subito una battuta d’arresto, dopo che Tronchetti Provera era stato paparazzato da Chi a Portofino tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli.  A distanza di due mesi, però, sembra che tra i due sia tornata l’intesa. E che intensa. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, la coppia è stata avvistata a Ibiza insieme ai rispettivi figli. Le immagini diffuse raccontano di un’intesa mai svanita del tutto e “parlano di un legame che non si è mai interrotto”, al punto che la coppia starebbe festeggiando il loro primo anniversario. Risale al 2024, infatti, quando il nome di Giovanni Tronchetti Provera cominciò a circolare per la prima volta accanto a quello dell’ex moglie di Fedez.   —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.7 ° C
25.9 °
24.9 °
65 %
1.5kmh
40 %
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
29 °
Mar
31 °
Mer
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (14)incendio (14)Gaza (12)carabinieri (12)incidente (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati