Chiara Ferragni: “Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice”

(Adnkronos) – “Non mi arrendo mai. Come tutti, a volte mi sento insicura”. Lo ha detto Chiara Ferragni in un’intervista rilasciata a ‘Cosmopolitan Spagna’, nella quale affronta temi legati sia alla sua vita professionale, sia a quella vita privata, dal divorzio con Fedez alla nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, di cui ammette esserne molto “innamorata”.  

Ferragni parla anche del rapporto con gli haters, che l’accompagnano sin dagli esordi: “Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata”, spiega Chiara che sottolinea come “l’esposizione non è per tutti. Se vuoi essere sui social media e vuoi che quello sia il tuo lavoro, devi accettarlo”.  

Riavvolgendo il nastro, Chiara definisce il ‘2024’ come un anno “molto difficile”: “Nel corso degli anni, ho avuto i miei alti e bassi. Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita”.  

Oggi l’imprenditrice digitale dice di aver ritrovato la serenità accanto a Giovanni Tronchetti Provera: “Sì, sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre”. 

