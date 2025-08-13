Chiara Ferragni, Image Building nuova consulente per la comunicazione

35.8 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
(Adnkronos) – Chiara Ferragni ha deciso di avvalersi della consulenza di Image Building a partire dalla fine del mese di luglio. L’agenzia milanese coordinerà la comunicazione dell’influencer e dei suoi brand. L’incarico è stato annunciato da Image Building stessa, in una nota. Poco prima, in una nota, la Lighthouse Communication aveva comunicato che non avrebbe più rappresentato l’influencer. “Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni alla quale augura tutto il bene per il futuro”, si legge nella nota.     —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

