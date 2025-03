Chiara Ferragni, la dedica per il compleanno di Vittoria: “La tua piccola mamma…”

(Adnkronos) – “La mia piccola peste oggi compie 4 anni”. Così Chiara Ferragni celebra il compleanno della secondogenita, Vittoria, nata dall’amore con l’ex marito Fedez. La piccola di casa ha spento ieri, domenica 23 marzo, 4 candeline e per l’occasione l’imprenditrice digitale le ha scritto una dolce dedica sui social. Chiara Ferragni ha condiviso la prima foto scattata con Vittoria, subito dopo il parto: “Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba”, scrive l’imprenditrice digitale a corredo. “Ti amo verso l’infinito e oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma”, ha concluso. “‘La mia piccola mamma’ come ti chiama lei”, ha spiegato la sorella Valentina Ferragni, commentando sotto la foto. Chiara Ferragni ha organizzato una festa unica per entrambi i figli. Vittoria e Leone, infatti, festeggiano il compleanno a distanza di pochi giorni (Leone è nato il 19 marzo): un maxi party a tema Sonic, insieme al resto della famiglia Ferragni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)