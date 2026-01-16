15.4 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chiara Ferragni prosciolta, l’affetto di amici e famiglia: “Per sempre al tuo fianco”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – In queste ore gli amici più stretti e la famiglia hanno dedicato a Chiara Ferragni messaggi pubblici, condivisi sui social. Dopo che è stata prosciolta al termine del processo con rito abbreviato che la vedeva imputata a Milano per truffa aggravata e dopo il post per spiegare la situazione ai follower, l’influencer ha voluto condividere alcuni dei messaggi arrivati dai suoi cari.  

Per lei le parole affettuose dalla sorella Valentina Ferragni che, condividendo un carosello di foto insieme scrive: “Per sempre al tuo fianco e anche di più”. C’è poi l’amica Francesca Oniga che, pubblicando nelle storie la foto di un abbraccio, scrive: “Due anni durissimi. Ma hai seminato amore intorno a te e chi ti vuole bene davvero non ti ha mai lasciata sola”. 

Sua madre Marina Di Guardo ha condiviso solo una foto insieme ed è Chiara Ferragni ad aggiungere il testo. Un ringraziamento, in cui si riferisce a lei come alla “persona che non ha mai lasciato il mio fianco in questi due anni”.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.4 ° C
16 °
14.3 °
59 %
1.3kmh
0 %
Ven
15 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
10 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1136)ultimora (1020)Eurofocus (49)demografica (36)sport (31)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati