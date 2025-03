Chiara Ferragni: “Ripartire da me mi ha aiutata, ora ho tante cose da dire”

(Adnkronos) – Dopo un periodo di vita turbolento, sia dal lato privato che da quello professionale, Chiara Ferragni ha deciso di dare un “piccolo consiglio non richiesto” ai chi la segue. L’imprenditrice ha pubblicato il video su TikTok scrivendo ‘Nuova rubrica sbloccata’, lasciando intendere che potrebbe condividerne altri simili, e ha esordito dichiarando: “Ho così tante cose da dire e prima o poi in qualche modo le dirò”. Nei giorni tra il compleanno di Leone e quello di Vittoria, Chiara Ferragni ha deciso di parlare di come ha affrontato le difficoltà dello scorso anno, quando è finito il suo matrimonio con Fedez e contemporaneamente è stata travolta dal ‘Pandoro-gate’. “Quando la vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli, partite da voi stessi. A me ha aiutato tantissimo”, ha detto. “L’idea è di partire dalle piccolissime cose che ti fanno stare bene (bere tanta acqua, provare ad allenarsi, leggere, vedere un film che sai che ti piacerà, passare tempo con i tuoi bambini), quelle piccole cose che diamo un po’ per scontate ma che se cominciano a far parte della nostra routine ci danno quel senso di completezza e di essere riusciti a fare qualcosa di buono per noi. Ti danno quella bella sensazione che ti porta in un ‘mindset’ positivo. Non sapete questa cosa quanto mi ha aiutata”, ha spiegato. In tanti credono che dopo un lungo periodo di silenzio, in cui ha parlato della sua vita privata solo in occasione delle rivelazioni di Fabrizio Corona, Chiara Ferragni potrebbe tornare a raccontarsi, anche alla luce della sua nuova relazione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)