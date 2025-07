Chiara Nasti, lo sfogo dopo la vacanza: “Essere mamma è più faticoso di lavorare”

(Adnkronos) –

Chiara Nasti si è sfogata sui social sulla sua quotidianità da mamma. L’influencer napoletana, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, è da poco rientrata da una lunga vacanza di famiglia durata circa un mese. Questo ha dato il via libera agli hater, pronti ad accusarla di vivere una vita da “privilegiata”. L’influencer ha voluto rispondere, mostrando parte della sua quotidianità. In una storia postata su Instagram, ha condiviso un video della piccola Dea alle prese con i suoi giochi: “Io piena! I risvegli notturni di Dea mi devastano (come i suoi capelli d’altronde)”, ha detto scherzando sui capelli della secondogenita. E nella stories successiva, Nasti ha messo in chiaro il suo punto di vista: “Quando mi dicono: ‘Ahhh che fortuna, hai fatto un mese in vacanza a giugno’. Un lavoro è, altro che vacanza”, ha esordito. “Avrei preferito lavorare… perché essere mamma è più duro di un mestiere. Ma nessuno lo dice”, ha aggiunto. Poi ha precisato che i nonni spesso si offrono di occuparsi dei bambini: “Ma poi comunque non ci andrei in vacanza perché mi mancano quindi niente. Essere mamma è questo”. “Sono comunque grata e mi sento molto fortunata”, ha aggiunto, non nascondendo la fatica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)