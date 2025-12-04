6.2 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chiesa salva il Liverpool, la giocata… da difensore

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Federico Chiesa passione… difensore. L’attaccante del Liverpool sta provando a trovare una maggiore continuità dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato la passata stagione, con Slot che si affida a lui soprattutto a gara in corso. Anche nella sfida contro il Sunderland, valida per la 14esima giornata di Premier League, l’ex Juventus si è reso protagonista. Questa volta però non con un gol, ma con un’azione difensiva che ha strappato l’ovazione di Anfield. 

Con il risultato fermo sull’1-1, che poi resisterà fino al triplice fischio, il Liverpool ha rischiato di perdere in pieno recupero ed è stato salvato, al 94′, proprio dalla rincorsa di Chiesa. Ma cos’è successo? I Reds battono un calcio d’angolo che viene facilmente intercettato dal portiere Roefs. L’azione del Sunderland riparte quindi con pericolosità e si trasforma in un contropiede che coglie di sorpresa il Liverpool, completamente sbilanciato. 

L’attaccante Isidor, subentrato nel secondo tempo, si ritrova così solo davanti ad Alisson e lo salta, calciando poi con il destro a botta sicura. Ma la porta, purtroppo per lui, non è sguarnita. Infatti, direttamente dalla sua area, è arrivato Federico Chiesa, entrato in campo all’86’ e protagonista di una corsa a tutto campo che ha, letteralmente, salvato il risultato. L’attaccante ha deviato il pallone, destinato in porta, e lo ha accomodato tra le braccia del portiere brasiliano. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.2 ° C
9.9 °
5.4 °
92 %
2.1kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1427)ultimora (1329)sport (54)demografica (44)attualità (29)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati