Chiuso in un sacchetto e gettato in una campana del vetro, salvato gattino di 20 giorni

(Adnkronos) –
È salvo per miracolo il gattino di appena 20 giorni trovato all’interno di una campana per la raccolta del vetro. È accaduto ieri sera, lunedì 1 settembre, a Perledo, in provincia di Lecco. Il felino era stato chiuso in un sacchetto di plastica e gettato tra i cocci.  Intorno alle 20.45, i vigili del fuoco hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una signora che era uscita per gettare alcune bottiglie di vetro e, avvicinandosi alla campana, aveva sentito dei miagolii che sembravano provenire dall’interno. Una squadra dei vigili del distaccamento di Bellano è quindi giunta sul posto e, utilizzando una termocamera per individuare il punto, ha aperto un varco scoprendo, tra il cumulo di vetri rotti, il sacchetto con all’interno il felino. Per riuscire ad estrarre il cucciolo in sicurezza è stato necessario un intervento durato circa 2 ore. Alla fine il gattino è stato portato in salvo e consegnato ad un veterinario e ad una volontaria Enpa.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

