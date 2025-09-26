18.4 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chivu, rimprovero ai tifosi durante allenamento: “Rispettate chi lavora”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cristian Chivu ‘furioso’ con i suoi tifosi. Durante l’allenamento di oggi, venerdì 26 settembre, il tecnico dell’Inter ha avuto una dura reazione verso alcuni tifosi che, dalle tribune del centro sportivo della Pinetina, hanno urlato frasi giudicate poco adeguate ai giocatori. Quando ha sentito l’ennesimo urlo, Chivu si è quindi girato verso di loro e ha gridato: “Perfavore rispettate chi lavora. Non voglio sentire riferimenti alla domenica o altre cose”. Un rimprovero che ha provocato però gli applausi del resto della tifoseria, d’accordo con il mister e pronta quindi a sostenere la squadra. L’Inter è reduce dalla vittoria dell’ultima giornata contro il Sassuolo, battuto 2-1 a San Siro, e nel quinto turno di Serie A sfiderà il Cagliari in trasferta, con la partita che è in programma domani, sabato 27 settembre.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
19.7 °
15.9 °
82 %
2.1kmh
40 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)vigili del fuoco (10)Serie A (10)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati