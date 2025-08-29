27.9 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chris Froome operato con successo: “Grato per le cure ricevute”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Chris Froome è stato operato con successo e si trova in ospedale dove sta ricevendo le cure del personale sanitario. Ad aggiornare sulle condizioni di salute del ciclista britannico della Israel Premier Tech, caduto in allenamento in Costa Azzurra nei giorni scorsi, è il suo entourage.  “Possiamo confermare che Chris è stato operato con successo, a seguito dei suoi infortuni. Le procedure sono andate come pianificato, Chris ora è in ospedale e sta ricevendo le cure dei medici e del personale sanitario che lo sta seguendo”, si legge sui social. “Chris è su di morale ed è molto grato per l’eccellente supporto medico che ha ricevuto. Lui e la famiglia ci tengono a ringraziare i tifosi, gli appassionati, gli amici e tutta la comunità del ciclismo per il loro interesse e per i messaggi ricevuti in questi giorni”, conclude il comunicato. Il corridore quarantenne aveva riportato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari a seguito dell’incidente durante l’allenamento. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
27.9 ° C
28.4 °
24.8 °
42 %
3.1kmh
92 %
Ven
25 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Pisa Sporting Club (13)Gaza (12)incendio (12)arresto (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati