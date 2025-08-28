31.7 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chris Froome ricoverato in ospedale, incidente durante un allenamento

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Grave incidente per Chris Froome. Il quattro volte vincitore del Tour de France è ora ricoverato in ospedale in seguito a un incidente mentre si stava allenando sulle strade della Costa Azzurra.  Secondo quanto scrivono i media francesi, il britannico sarebbe caduto nei pressi di Saint-Raphaël ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone.  Le condizioni del quarantenne britannico sono stabili, non ha infatti riportato traumi cranici. Gli esami hanno rilevato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e la frattura delle vertebre lombari.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
31.7 ° C
32.4 °
30.1 °
45 %
2.1kmh
40 %
Gio
31 °
Ven
26 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)incendio (12)Gaza (12)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati