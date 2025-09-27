Ciao Maschio su Rai 1, gli ospiti e le anticipazioni di oggi sabato 27 settembre

12.6 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Ciao Maschio’ oggi, sabato 27 settembre, alle 17.10 su Rai 1. Ospiti della seconda puntata del programma che ha debuttato in questa nuova collocazione oraria, Jerry Calà, Massimiliano Rosolino e Giovanni Scifoni.  Al centro del racconto, come sempre, temi e sentimenti declinati al maschile: in questa puntata, il tradimento. Alle Swingeresse è affidato il compito di sottolineare in musica il racconto dei tre maschi protagonisti. Non mancheranno, inoltre, le incursioni surreali e divertenti di Edoardo Tavassi, una delle novità di questa nuova edizione.  In chiusura di programma, come di consueto, spazio ad un giovane talento: in questa puntata, sul palco di “Ciao Maschio” si esibirà il cantautore napoletano Mirodimare. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

