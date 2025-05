Ciclismo, Continental Main Sponsor del Green Fun Village e Official Team del Giro-E 2025

(Adnkronos) – Continental conferma il suo impegno anche per quest’anno a fianco del Giro-E in qualità di Official Team e Main Sponsor del Green Fun Village. L’e-bike experience organizzata da RCS Sport prenderà il via martedì 13 maggio 2025 da Ostuni (BR) e terminerà domenica 1° giugno a Roma, percorrendo le stesse strade del Giro d’Italia. “È un evento perfetto per sensibilizzare sui temi della sostenibilità, per noi sempre di attualità. Continental – afferma Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia – investe ingenti risorse ed energie per sviluppare prodotti ad elevato contenuto di sostenibilità, come l’UltraContact NXT, il nostro prodotto estivo di punta per chi cerca un elevato chilometraggio e la più alta percentuale sul mercato di materiali riciclati utilizzati nella produzione. Oltre a questo, il Giro-E è un evento coinvolgente, in continua crescita, che consente, a chi partecipa, di vivere un’esperienza da ciclista professionista, supportato da e-bike di ultima generazione. Completa il quadro il Continental Green Fun Village, un punto di incontro che, ad ogni tappa, offre informazione e divertimento.” Allo stand Continental all’interno del villaggio sarà esposto ed illustrato l’UltraContact NXT. Il prodotto, composto fino al 65% da materiali rinnovabili, riciclati e certificati secondo il bilancio di massa ISCC PLUS, è in grado di conciliare una elevata quota di materiali sostenibili e al tempo stesso la classificazione più alta dell’etichetta UE. Parlando di prodotti premium, durante il Giro-E il brand equipaggerà la flotta ufficiale Toyota con l’AllSeasonContact 2, l’ultimo nato in casa Continental nel segmento 4 stagioni, in grado di offrire la massima guidabilità e sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica, insieme a prestazioni ottimali e un chilometraggio elevato. Gli AllSeasonContact 2 saranno montati sui 20 veicoli elettrificati Toyota, tra modelli Full Electric, Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Lo pneumatico, perfetto per i motori elettrici, riporta il logo EV Compatible sul fianco e assicura una grande silenziosità e comfort di guida. Continental sarà protagonista poi grazie a un Team dedicato che correrà tutte le 18 tappe, composto da clienti e capitanato da Damiano Cunego, vincitore del Giro d’Italia nel 2004, di tre giri di Lombardia e di una Amstel Gold Race. Lungo il percorso i partecipanti alla corsa saranno chiamati ad affrontare differenti prove di abilità a squadre; tra queste la Blind Chrono Continental: una prova di regolarità con chilometraggio variabile tra 1,5 e 7 km, in cui i vari Team devono mantenere una velocità media costante senza conoscere il momento esatto in cui termina la prova e che metterà in palio la Maglia Arancio, destinata al leader di questa speciale Classifica. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)