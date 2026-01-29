6.3 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ciclismo: Coppa Italia Regioni, Olesen (Novo Nordisk), ‘partnership per lotta a obesità e diabete’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Essere official health partner della Lega Ciclismo Professionistico per noi è strategico perché ci permette di sviluppare i nostri obiettivi di prevenzione, assistenza e cura di patologie come l’obesità e il diabete. La Coppa delle Regioni rappresenta un’occasione unica: una piattaforma per la sensibilizzazione e la prevenzione di queste malattie”. Lo ha dichiarato Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. 

“Quando sei un’azienda come la nostra – ha aggiunto Olesen – leader mondiale nell’assistenza alle persone con obesità e diabete, e puoi collaborare con cinque Ministeri e sette ex ciclisti professionisti, riesci davvero a costruire una piattaforma per farti conoscere e comunicare a tutti quanto l’esercizio fisico e l’attività fisica siano importanti per la salute. Questa Coppa inoltre arriva davvero in ogni angolo e in ogni comunità locale d’Italia come nessun altro evento. In ogni tappa, come Novo Nordisk, abbiamo un nostro ‘villaggio’ allestito per dialogare con gli operatori sanitari, con le associazioni di pazienti e gli stakeholder locali su come possiamo migliorare la salute delle persone a livello locale”. 

Olesen ha inoltre sottolineato l’impegno di Novo Nordisk nel contrasto all’obesità infantile: “L’obesità infantile in Italia è un problema enorme. Il 40% dei bambini in Italia è obeso o in sovrappeso. Per la prima volta nella storia ci troviamo di fronte a bambini che vivono meno dei loro genitori a causa dell’obesità. Quindi è fondamentale affrontare questo problema a livello globale ma anche nelle comunità locali. Il nostro ruolo è duplice: da un lato innoviamo il trattamento trovando cure per sconfiggere l’obesità e il diabete; dall’altro cerchiamo anche di contribuire a organizzare un’assistenza professionale ed efficace per l’obesità e il diabete per tutti in Italia”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.3 ° C
7.3 °
5.4 °
80 %
2.6kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1450)ultimora (1286)sport (63)Eurofocus (59)demografica (42)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati