Ciclismo, oggi inizia la Vuelta: orario prima tappa, percorso e dove vederla

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Inizia la Vuelta di Spagna 2025. Oggi, sabato 23 agosto, il via della corsa a tappe con la frazione 1, che per la prima volta in 90 anni di storia partirà in Italia e attraverserà alcuni tra i territori più pittoreschi del Piemonte. Si parte dalla spettacolare Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, per arrivare allo stadio Silvio Piola di Novara dopo 186,1 chilometri. Curiosità: i primi 13,5 chilometri del percorso saranno non competitivi, un omaggio alla grande storia del ciclismo italiano fino al monumento dedicato a Fausto Coppi in corso Casale a Torino. Ecco orario della tappa 1, percorso e dove vederla in tv e streaming
. Dopo i primi 13,5 chilometri non competitivi, la corsa proseguirà verso l’Eporediese, passando per Caluso e Candia Canavese, prima di affrontare la zona di Biella. Qui ci sarà l’unica difficoltà altimetrica di giornata: l’ascesa de La Serra, un Gpm di terza categoria lungo 6,4 chilometri con una pendenza media del 5,3%. I ciclisti arriveranno a 583 metri di altitudine, in un punto che si presterà a fughe e sorprese. La tappa si concluderà a Novara, allo stadio Silvio Piola, dopo che la carovana avrà attraversato la città. La tappa 1 della Vuelta di Spagna sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto o attraverso le piattaforme Dazn e TimVision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ in streaming. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

