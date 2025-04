Ciclismo, Vollering perde la Liegi per il ciclo: la solidarietà di Federica Pellegrini

(Adnkronos) – Ciclo mestruale, ormoni e prestazione sportiva: “finalmente” se ne parla. Federica Pellegrini mostra, così, sui social con un emoji che simboleggia una goccia di sangue, il suo sostegno a Demi Vollering, ciclista olandese del team FDJ-Suez, che ha chiuso la Liegi-Bastogne-Liegi classificandosi al terzo posto. Demi Vollering, già vincitrice della celebre gara ‘Liegi-Bastogne-Liegi’ nel 2021 e nel 2023, non è riuscita ad arrivare al primo posto nella gara che si è tenuta ieri, domenica 27 aprile, chiudendo la classica Monumento al terzo posto. Alla fine della gara – vinta da Kim Le Court della squadra AG Insurance – Soudal Team – la ciclista ha detto che il suo risultato è stato influenzato e compromesso dal ciclo mestruale

: "Ho lottato tutto il giorno, ma ho fatto davvero fatica. La mia temperatura corporea era altissima e faceva anche molto caldo", ha detto Vollering ai microfoni di Wielerflits. "È stato il massimo che potessi fare, ogni centimetro del mio corpo non voleva saperne di muoversi. In realtà, sono abbastanza contenta del terzo posto", ha aggiunto, sottolineando come non sentisse forza nelle gambe durante la corsa in bici. Non è stata una gara semplice per Demi Vollering che ha pubblicamente parlato di un tema spesso trascurato nel mondo dello sport, e cioè di come il ciclo e gli ormoni possano influire sulla performance finale.