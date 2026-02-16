11.1 C
Firenze
lunedì 16 Febbraio 2026
Cime tempestose domina il box office, secondo posto per Muccino

(Adnkronos) – ‘Cime tempestose’ di Emerald Fennell senza rivali al box office: con 3.666.156 euro in 4 giorni di programmazione domina il weekend degli incassi nelle sale italiane (40 milioni di dollari negli States, 82 milioni worldwide) e scalza ‘Le cose non dette’ di Gabriele Muccino dal primato. Ora secondo, il film del regista italiano incassa altri 928.346 euro e porta a 5.701.719 gli incassi complessivi. In terza posizione troviamo la commedia ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’, con 852.250 euro e 2.664.793 euro totali. 

‘Hamnet – Nel nome del figlio’ di Chloé Zhao è quarto con 543.580 euro (1.382.946 euro totali), mentre al quinto posto troviamo la new entry ‘Goat – Sogna in grande’, con 515.812 euro. ‘Lavoreremo da grandi’ di e con Antonio Albanese è sesto con 495.794 euro (1.467.825 euro totali), mentre ‘Il mago del Cremlino – Le origini di Putin’ di Olivier Assayas esordisce in settima posizione, con 326.905 euro (331.523 euro considerando alcune anteprime). È ancora in top ten ‘Buen camino’, ottavo con 288.361 euro e 76.142.237 euro totali (con 37.429 spettatori). L’altro esordio del fine settimana è il thriller ‘Crime 101 – La strada del crimine’, nono con 244.592 euro. Chiude la top ten ‘Marty Supreme’ con 210.896 euro e 4.471.336 euro complessivi. 

