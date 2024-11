Cina, auto sulla folla: 35 morti e 43 feriti a Zhuhai

(Adnkronos) –

Almeno 35 persone sono morte e 43 sono rimaste ferite a Zhuhai, città della provincia del Guangdong, nel sud della Cina dove ieri sera un’auto ha travolto decine di persone che si stavano allenando in un impianto sportivo. Lo riferiscono stamani i media ufficiali cinesi, mentre nella città è in corso l’Airshow. Secondo la ricostruzione della Polizia, un 62enne, identificato solo come ‘Fan’, ha sfondato la porta dell’impianto sportivo con un fuoristrada e ha travolto decine di persone prima di darsi alla fuga. In seguito, prima di essere fermato, si è inflitto diverse ferite al collo con un coltello. L’uomo, riporta il Global Times, è stato fermato ed è in coma. Secondo la Polizia, all’origine del gesto folle ci sarebbe il disappunto dell’uomo per l’iter del divorzio. Il Dipartimento della pubblica sicurezza di Zhuhai ha riconosciuto che nonostante il dispiegamento di forze dopo le prime notizie su quanto avvenuto, i soccorritori non sono riusciti a salvare la vita di molte persone. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)