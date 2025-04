Cina contro Trump in guerra commerciale, ecco i dazi di Pechino

(Adnkronos) –

Donald Trump tira dritto e scommette sull’efficacia dei dazi, la Cina intanto batte un colpo durissimo e risponde con tariffe del 34% nei confronti degli Stati Uniti, rispondendo al provvedimento del presidente americano. Mentre le Borse crollano, la guerra commerciale si infiamma. La Cina reagisce imponendo dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni americani a partire dal 10 aprile, con effetti prevedibili soprattutto sui prodotti agricoli a stelle e strisce. Pechino annuncia anche di aver presentato ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) denunciando che “l’imposizione da parte degli Stati Uniti dei cosiddetti ‘dazi reciproci’ viola gravemente le regole del Wto, danneggia gravemente i diritti e gli interessi legittimi dei membri del Wto e mina gravemente il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole e l’ordine economico e commerciale internazionale”. “È una tipica pratica di bullismo unilaterale che mette a repentaglio la stabilità dell’ordine economico e commerciale globale. La Cina si oppone fermamente a questo”, la posizione dell ministero del Commercio cinese. Trump, dalla Florida, apparentemente fa spallucce. “I cinesi se la sono giocata male. Sono andati nel panico. L’unica cosa che non possono permettersi di fare”, dice il presidente degli Stati Uniti, che fissa un paletto chiaro: “Le mie politiche non cambieranno mai”. I dazi restano perché per la Casa Bianca sono uno strumento di crescita che starebbe già producendo risultati. Trump si rivolge agli investitori pronti a sbarcare negli Usa: “E’ un grande momento per diventare ricchi, più ricchi che mai”, dice rivendica la validità della strategia che avrebbe già effetti sul mondo del lavoro, con 228mila nuovi occupati a marzo. “Numeri eccellenti sull’occupazione, molto meglio del previsto”. I dazi “stanno già funzionando. Teniamo duro, non possiamo perdere”. Nella giornata, un evento rilevante è il contatto diretto con il Vietnam, colpito da dazi del 46%. Il paese asiatico è la sesta fonte di importazioni per gli Usa ed è la sede di molte aziende – dall’elettronica all’abbigliamento alle scarpe – che vendono in abbondanza sul mercato americano. “Ho avuto una telefonata molto produttiva con To Lam, segretario generale del partito comunista vietnamita: mi ha detto che il Vietnam vuole azzerare le tariffe se riuscirà a concludere un accordo con gli Stati Uniti. L’ho ringraziato a nome del nostro paese, aspetto di incontrarlo presto”, dice Trump che, quindi, appare disponibile a negoziare con i partner commerciali.

Il dialogo è possibile anche con la Cina, visto che la posta in palio comprende anche TikTok. La scadenza per la vendita dell’app, inizialmente fissata per il 5 aprile, per decisione di Trump slitta di 75 giorni: ci sono altri 2 mesi e mezzo per trattare e trovare uno o più acquirenti americani e per evitare la chiusura dell’app. “La mia amministrazione ha lavorato duramente a un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi. L’accordo richiede ulteriore lavoro per garantire la firma di tutte le approvazioni necessarie, ed è per questo che sto firmando un ordine esecutivo per mantenere TikTok attivo e funzionante per altri 75 giorni”, spiega Trump, che si augura di poter “continuare a lavorare in buona fede con la Cina”, che però non è “molto contenta delle nostre tariffe reciproche (necessarie per un commercio equo ed equilibrato tra Cina e Stati Uniti!). Questo dimostra che le tariffe sono lo strumento economico più potente e molto importante per la nostra sicurezza nazionale!”, evidenzia. I dazi, come prevedibile, diventano una carta da giocare in partite più articolate: “Non vediamo l’ora di lavorare con TikTok e la Cina per concludere l’accordo”. Anche l’Europa cerca una soluzione alternativa allo scontro frontale. L’Ue è “impegnata a condurre negoziati significativi” con gli Usa sui dazi, ma anche “preparata a difendere i suoi interessi. Rimaniamo in contatto”, dice via social il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, dopo un colloquio telefonico con le controparti americane, definito “franco”. Per l’Ue i dazi decisi Trump, con tariffe del 20%, sono “dannosi” e “ingiustificati”. “Bisognerà, ovviamente avviare una trattativa con gli Stati Uniti. Credo che questo nuovo choc che colpisce l’Europa, dopo la pandemia e la guerra in Ucraina ancora in corso, possa essere l’occasione per affrontare questioni che l’Unione europea ha trascurato da tempo”, dice da Roma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’Italia, per Antonio Tajani, deve muoversi nel perimetro europeo e “non può negoziare” direttamente con Trump. “Non si può negoziare con gli Stati Uniti – dice il ministro degli Esteri – perché la competenza del commercio internazionale è della Commissione Europea, quindi tratta il commissario Maros Sefcovic, ascoltando e confrontandosi con noi. Poi, noi possiamo fare delle altre azioni”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)